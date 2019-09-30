Общество
Вести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%
С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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