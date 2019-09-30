Общество

Вести ФМВести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

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Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

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ИА ЯСИА29 сентября в 20:15

Плюс 4,3 процента

Российская газета30 сентября в 11:40

С 1 октября повысят зарплату работникам федеральных госорганов

Гарант30 сентября в 06:29

В России вырастут зарплаты и упадут налоги с 1 октября

Экономика сегодня30 сентября в 02:13

Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%

ТАСС30 сентября в 17:10
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