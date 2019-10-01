Общество

Вести ФМВести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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В России проиндексируют зарплаты и пенсии

ToDay News Ufaвчера в 01:41

1 октября вступают в силу несколько резонансных законов

Znak.com30 сентября в 22:20

Главные изменения октября: повышение зарплат бюджетникам, рост НДС для пальмового масла и запрет на хостелы в квартирах

Sntat.ru01 октября в 00:59

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

RT на русском01 октября в 00:17

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Интерфакс01 октября в 00:00

Зарплаты, отпуска и кредиты. Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Life.ru01 октября в 01:05

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Вести.Ru30 сентября в 17:27
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Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
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Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.
Коммерсантъ 01:11
Армия и оружие

Камышинские десантники успешно выполнили задачи на учениях

Выполнив свою задачу, десантники форсировали водную преграду и уничтожили наземные комплексы условного противника.
Волга-Медиа вчера в 12:24
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Спорт

Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ

Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Единоборства

Президент UFC назвал следующих соперников Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт назвал двух следующих соперников Хабиба Нурмагомедова.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 18:40
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
ФАН вчера в 08:27
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Футбол

ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы – 0:2

Матч проходил в Москве, на «ВЭБ-Арене» в рамках второго тура группового этапа Лиги. Очно до этого матча команды никогда не встречались.
DixiNews вчера в 23:59
Армия и оружие

На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы

Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Происшествия

Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге

Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Политика

В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:27
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Гаджеты

Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене

Стоит отметить, что на официальном сайте Apple смартфон iPhone 11 Pro стоит от 89 990 рублей, причем аппарат сейчас является дефицитным, так как предположительный срок доставки 2-3 недели.
Astera вчера в 18:29
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
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Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Газета.Ru 02 октября в 12:02
Здоровье

Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа

Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru вчера в 21:18
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Футбол

Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА.
Спорт-Экспресс 02 октября в 13:56
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