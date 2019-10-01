Общество
Вести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%
С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
Общество
Доходы среднего класса в России продолжают падать
Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.
Армия и оружие
Камышинские десантники успешно выполнили задачи на учениях
Выполнив свою задачу, десантники форсировали водную преграду и уничтожили наземные комплексы условного противника.
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
Спорт
Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
Единоборства
Президент UFC назвал следующих соперников Хабиба Нурмагомедова
Президент UFC Дана Уайт назвал двух следующих соперников Хабиба Нурмагомедова.
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Политика
Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
Футбол
ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы – 0:2
Матч проходил в Москве, на «ВЭБ-Арене» в рамках второго тура группового этапа Лиги. Очно до этого матча команды никогда не встречались.
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
Политика
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
Гаджеты
Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене
Стоит отметить, что на официальном сайте Apple смартфон iPhone 11 Pro стоит от 89 990 рублей, причем аппарат сейчас является дефицитным, так как предположительный срок доставки 2-3 недели.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Футбол
Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА.