Экономика

iReactoriReactorЗарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году

Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году. Речь идет о зарплатах работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа.
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Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году

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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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