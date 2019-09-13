Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году. Речь идет о зарплатах работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа.

Зарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году

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