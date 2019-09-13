Экономика
iReactorЗарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году. Речь идет о зарплатах работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Политика
Путин: В России не может быть слюнтяй во главе государства
Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Дагестане заявил, каким лидер России быть не может.
Национальная служба новостей вчера в 13:15
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР в сфере надзора
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в сфере надзора.
Коммерсантъ 11 сентября в 07:12
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Политика
МИД России возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге
В МИД России заявили, что Москва возмущена решением Праги перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
Газета.Ru 06:14
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Финансы
Минфин выйдет на внешние рынки, но будет игнорировать доллары
Минфин России в текущем году пока не планирует вновь выходить с новыми заимствованиями на внешние рынки, при этом в следующем году готовится занимать в валюте, но не в долларах.
Вести.Финанс вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Технологии
Российский рекорд: МегаФон провел замеры скорости 5G на смартфоне
Рекордная отметка была достигнута с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.
Мангазея 05:10
Происшествия
Пьяный советник губернатора посадил сына за руль
В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Политика
У Порошенко заявили, что скоро уведут у Зеленского несколько депутатов
Депутат Верховной рады Украины, член фракции «Европейская солидарность» (бывшая фракция Блок Петра Порошенко) Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что скоро в их фракцию перейдет несколько депутатов от президентской фракции «Слуга народа».
REGNUM 11 сентября в 04:18
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Политика
Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе
Московский Комсомолец 03:24
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Экономика
Силуанов пообещал сокращать число чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Авто
Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов
Российская ассоциация автодилеров (РоАД) выступила с предложением ввести систему сертификации автосервисов.
Известия 05:58
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Футбол
«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал игру с ЦСКА
«Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Спорт-Экспресс 05:14
Общество
Сегодня Вячеслав Володин в Саратове встретится с обманутыми дольщиками
АиФ Саратов вчера в 09:15
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 03:07