Экономика

Вести.RuВести.RuЗарплаты хотят переводить через систему быстрых платежей

Система быстрых платежей, созданная ЦБ РФ, работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги и оплачивать покупки, услуги без реквизитов карты или счета.
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Зарплату могут начать платить через систему быстрых платежей

Долг.рф04:03

Зарплаты хотят переводить через систему быстрых платежей

Вести.Ru03:50

В банках обсуждают перевод зарплат через СБП

Коммерсантъвчера в 18:30

Банк России разрабатывает сервис по выплате зарплат через Систему быстрых платежей

ТК Звезда03:00

ЦБ: банки могут добровольно внедрять сервис перечисления зарплат по номеру телефона

ПРАЙМ02:14

ЦБ обсуждает выплату зарплаты через СБП

Саминвестор00:54

Кредитные организации – о переводе зарплат через СБП

BIS Journal03:17
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Общество

В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками.
Газета.Ru 04:11
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Общество

В России за сутки выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 15 июня 2020, 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:53
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Происшествия

В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
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Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодара, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
1,7K
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
1,8K
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже машин

Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.
Quto.ru вчера в 12:31
Политика

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 14 июня в 09:24
8,8K
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Известия 02:35
3,7K
Общество

Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 03:47
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
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Политика

Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
126
Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
2,9K
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
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Футбол

Комличенко и Филипп не помогут «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба московского "Динамо" сообщила, что два игрока команды точно пропустят ближайший матч 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
Sport.ru вчера в 07:58
Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

REGNUM 03:16
4
Общество

Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 16 июня

В Тверской области за прошедшие сутки подтвердили 72 новых случая заражения.
Tverigrad.ru 03:54
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Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM вчера в 08:55
5
Здоровье

Алтайский Диагностический центр посетит министр здравоохранения

15 июня Диагностический центр Алтайского края посетили члены комиссии регионального минздрава.
RuNews24.ru 04:12
7
Шоу-бизнес

Максим Галкин устроил экскурсию по своему цветущему саду

Известный российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин организовал интернет-экскурсию по своему цветущему саду.
Территория новостей вчера в 07:09
44
Здоровье

За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 14 июня в 03:46
1,2K
Общество

3000 рублей на каждого: вводится новое пособие от государства

Отныне получить три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка смогут все безработные родители детей в России.
Primpress.ru вчера в 16:30
1
Единоборства

Тони Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

BetOn вчера в 12:40
3
Общество

Стали известны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавили нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишут РИА Новости.
FlashNord вчера в 03:25
887
Здоровье

Липчан перестанут обслуживать в магазинах без масок

На оперштабе уточнили, что рекомендации Минпромторга позволяют магазинам не обслуживать покупателей без индивидуальных средств защиты.
Most.tv 03:03
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
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