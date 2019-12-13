Экономика
ВекЗарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Так, нынешний МРОТЮ, который составляет 11 280 рублей будет повышен на 850 рублей и составит в конечном счете 12 130 рублей.
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Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
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В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
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На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар
Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
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Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
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ФРГ призывает не вводить санкции против «Северного потока-2»
Берлин призывает американский Сенат не поддерживать решение о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», одобренное Палатой представителей Конгресса США.
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Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
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Медики настоятельно рекомендуют удалять образовавшиеся камни в почках, причем сделать это возможно различными способами, в зависимости от минерального состава образования.
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Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
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Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
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Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
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В Москве на Варшавском шоссе произошёл крупный пожар на складе
В Москве произошёл пожар на складе тканей, расположенном на Варшавском шоссе.
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Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
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Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла
Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Политика
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
Политика
Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал "пустым трепом" заявление президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российским журналистам.
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Общество
Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева
Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.