Экономика

ВекВекЗарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Так, нынешний МРОТЮ, который составляет 11 280 рублей будет повышен на 850 рублей и составит в конечном счете 12 130 рублей.
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МРОТ с 1 января будет увеличен

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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

Как увеличится МРОТ в Прикамье

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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
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Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

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Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
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В Москве на Варшавском шоссе произошёл крупный пожар на складе

В Москве произошёл пожар на складе тканей, расположенном на Варшавском шоссе.
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Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
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Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
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Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»

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Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

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Жуткая травма в лиге Онтарио: вратарю чуть не отрезали коньком ногу

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Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

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США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
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