Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Так, нынешний МРОТЮ, который составляет 11 280 рублей будет повышен на 850 рублей и составит в конечном счете 12 130 рублей.

Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

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