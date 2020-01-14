Экономика
КомпанияЗарплаты россиян в 2020 году вырастут на 2,3%
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реальная заработная плата россиян в 2020 году возрастет на 2,3%. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете». По словам министра, рост коснется не только реальных зарплат в России, но и реальных располагаемых доходов.
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с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газета13 января в 19:00
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