Экономика

КомпанияКомпанияЗарплаты россиян в 2020 году вырастут на 2,3%

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реальная заработная плата россиян в 2020 году возрастет на 2,3%. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете». По словам министра, рост коснется не только реальных зарплат в России, но и реальных располагаемых доходов.
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с чего всё началось

Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правда14 января в 17:04

Главное - за кадром

Российская газета14 января в 09:50

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новости14 января в 02:06

Стало известно, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Телеканал 360°14 января в 00:55

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ru14 января в 08:36

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32
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Политика

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Дни.ру вчера в 08:56
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
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Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
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31 канал Челябинска 09:41
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК вчера в 04:19
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

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Lenta.ru 09:57
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Представлен серийный кроссовер Genesis GV80

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Медведев попрощался со своим правительством

Бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за «большую работу», отметив, что удалось сделать многое.
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Самолет SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в «Домодедово»

Ведомости 08:05
Политика

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Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
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Бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета, разжалованный полковник Михаил Максименко 15 января дал показания на процессе по делу о взятке на $1 млн, которую высокопоставленные сотрудники СКР, по версии следствия, получили за освобождение подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).
РБК 08:30
Общество

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Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
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Политика

В послании Путина увидели обращение к россиянам

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обращался к гражданам страны.
Lenta.ru 10:25
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
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Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

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Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
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Газета.Ru 08:49
Политика

Мишустин и Медведев встретятся 17 января

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Авто

Bentley завершает производство Mulsanne особой финальной серией

Bentley анонсировала финальную версию своего флагманского седана Mulsanne, которая получила название Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner.
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Наука

С помощью птичьего помета химики улучшили графен

При помощи обычного птичьего помета американские ученые из Канады и Чехии смогли получить более совершенный по электрокаталитическим свойствам графен.
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Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
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В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

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В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

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В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
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