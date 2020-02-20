Экономика

Мой БрянскМой БрянскЗарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Зарплаты жителей России за последние десять лет росли быстрее цен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.
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Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известия19 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБКвчера в 00:13

«Известия»: Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

РЕН ТВ19 февраля в 16:23

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUM19 февраля в 18:34

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ru19 февраля в 18:33

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ru19 февраля в 17:43

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°19 февраля в 20:15

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известия19 февраля в 16:01
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Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец вчера в 09:21
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Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

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Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Экономика

ГД рассмотрит законы-«упрощенки» для малого бизнеса

20 февраля Госдума обсудит два правительственных законопроекта, которые во многом упростят жизнь малому бизнесу.
Ноябрьск-Информ 19 февраля в 11:30
Общество

Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга

Лекарств, зарегистрированных в России, для лечения всех типов СМА, не существует, однако в США производят препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей, но может спасти жизнь ребенку.
Новый День 00:26
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Ведомости 02:37
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument вчера в 09:54
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
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Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту падения самолета Ан-2 в Магадане, сообщил ТАСС в четверг представитель ведомства.
ТАСС 19 февраля в 20:37
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 19 февраля в 10:09
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ТАСС вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
VSE42.RU вчера в 21:40
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В борьбе с диабетом поможет обильный завтрак

ToDay News Ufa вчера в 04:16
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском 02:53
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Армия и оружие

В Совфеде пригрозили США после инцидента с бронемашиной РФ в Сирии

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии.
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Кино

Начались съемки нового сериала про Ивана Грозного

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Общество

Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса

16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.
Известия 02:54
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

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Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Жену Джигана выписали из роддома

18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.
StarHit.ru вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек считает развод с женой самой большой ошибкой в жизни.
Экспресс газета вчера в 01:26
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

ToDay News Ufa 00:22
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