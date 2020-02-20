Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиЗарплаты россиян за последние 10 лет выросли

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известия19 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБКвчера в 00:13

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ru19 февраля в 17:43

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUM19 февраля в 18:34

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ru19 февраля в 18:33

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°19 февраля в 20:15

«Известия»: Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

РЕН ТВ19 февраля в 16:23

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известия19 февраля в 16:01
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Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Экономика

«Северсталь» - лучшая среди равных

Понятно, что черная металлургия проходит очень сложный период, она циклична по своей природе.
Finam.Ru вчера в 07:10
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Здоровье

В Тюмени спасают парня с тяжелым диагнозом

В реанимации тюменской больницы в Патрушево врачи спасают жизнь восемнадцатилетнему жителю Новокузнецка, больному муковисцидозом.
NashGorod.ru 00:28
Авто

Представлена модернизированная Honda Civic Type R

Тормозные диски Honda Civic Type R теперь не деформируются из-за нагрева благодаря применению двухкомпонентных материалов.
ГЛАС.RU вчера в 02:06
Общество

Минобороны хочет купить автомобиль бизнес-класса за 30 млн рублей

Аукцион пройдет в закрытом режиме, однако указывается, что ведомство выделяет на эту цель 30 млн рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ вчера в 17:34
Общество

Врач рассказала о вреде и пользе блинов

Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Вестник Кавказа 00:01
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Экономика

В 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей

У россиян похитили более 6 млрд рублей с банковских карт. Такая сумма скопилась за прошлый год.
Невские Новости 19 февраля в 10:35
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста

Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
ТАСС вчера в 23:03
Футбол

Александр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»

Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Экономика

Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Московский Комсомолец вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Privet-Rostov.ru 19 февраля в 23:52
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

РИА Новости вчера в 07:05
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Технологии

Названы опасные приложения для смартфонов

Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
ToDay News Ufa 19 февраля в 01:47
Происшествия

Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
РЕН ТВ вчера в 19:16
Армия и оружие

В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

RT на русском вчера в 20:15
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ вчера в 16:57
Политика

«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

REGNUM вчера в 05:22
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт вчера в 07:14
Экономика

Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук

2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
Российская газета 19 февраля в 04:25
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru вчера в 06:21
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru 19 февраля в 10:55
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