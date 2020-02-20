Экономика

ИзвестияИзвестияДоходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
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Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ruвчера в 18:33

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15

Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

Аргументы и Фактывчера в 19:03

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUMвчера в 18:34

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома

Человек, который предположительно устроил стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым у себя дома.
Известия вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс вчера в 09:24
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ вчера в 05:31
Происшествия

Полиция проверит школу, где ученик нанёс учительнице удары по лицу

В конце концов педагог резким движением столкнула подростка со стула, после чего тот быстро встал и начал наносить учительнице удары по лицу.
Социальные новости 18 февраля в 07:21
Кино

Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли

Культуромания 18 февраля в 11:43
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 16:56
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости вчера в 13:01
Здоровье

Число новых случаев коронавируса в КНР достигло минимума с 23 января

В Пекине объяснили, что значительное сокращение числа заболевших (для сравнения днем ранее этот показатель составил 1693) объясняется корректировкой статистических данных.
РБК вчера в 21:33
Футбол

Аленичев не наблюдает при Тедеско «спартаковского» футбола

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил триумф «красно-белых» на товарищеском турнире в Катаре.
NewInform вчера в 23:06
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
REGNUM 00:11
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости вчера в 17:28
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания вчера в 13:26
Музыка

Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein

Политическая Экспертиза вчера в 02:06
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 18 февраля в 02:12
Общество

В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в Кузбассе

Нынешняя зима оказалась аномально теплой на территории всей России в целом и в Кузбассе в частности.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 05:27
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Известия 00:09
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

Снимки продолжающей тускнеть Бетельгейзе были получены с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope - VLT), оснащенным уникальным инфракрасным оборудованием - "Спектрополярометрическим высококонтрастным инструментои для исследования экзопланет" (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument - SPHERE).
Комсомольская правда 17 февраля в 12:30
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК вчера в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
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