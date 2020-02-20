Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиЗарплаты россиян за последние 10 лет выросли

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.
Читать в источнике
Комментировать138
с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ruвчера в 18:33

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUMвчера в 18:34

Зарплаты в России с 2010 года растут быстрее цен

Вести.Ru07:40

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Экономика

Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса

Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Право.ру 07:42
Армия и оружие

Турецкие военные покидают позиции на северо-востоке Сирии

Турецкие силы начали покидать места дислокации в населенных пунктах Шаблийя, Манаджир и эс-Сода в районе Таль-Тамр сирийской провинции Хасака.
Русская Планета вчера в 14:57
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru 09:03
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Гаджеты

Компания Xiaomi приготовила отличный подарок к 23 февраля

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 12:31
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Политика

В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
ТАСС 09:38
Музыка

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards

На стадионе O2 в Лондоне 18 февраля прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской «Грэмми».
Телеканал RTVI вчера в 01:40
Экономика

Силуанов признал нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка

Покупка правительством РФ доли Сбербанка у ЦБ по форме не нарушает бюджетное правило, но по сути элемент его нарушения все-таки есть, заявил в эфире РБК министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:59
Кино

Художник игры God of War нарисовал друзей ежа Соника «в реальной жизни»

Художник God of War Раф Грасетти показал, как могли бы выглядеть персонажи из игр про ежа Соника в реальной жизни.
REGNUM 01:47
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru 05:33
Космос

В тысяче световых лет от Земли нашли «огненную» экзопланету

МИР 24 08:38
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Экономика

Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 10:12
Технологии

В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»

Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
РИА Новости 09:03
Политика

Поклонская посвятила стихотворение Шнурову

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Журналистская правда 10:35
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК 03:06
Политика

Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
Известия 07:17
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала топлес-селфи

Девушка сделала топлес-селфи - снимок выложила в своем Instagram. На фото она запечатлена перед зеркалом в ванной.
Что происходит вчера в 09:42
Экономика

Свердловским властям пришлось вернуть в федеральный бюджет 287 млн рублей из-за ошибки мэрии Екатеринбурга

Правительство Свердловской области вернуло в федеральный бюджет 286,8 млн рублей, которые были выделены региону на покупку новых автобусов к чемпионату мира по футболу.
АН Между строк 09:28
Армия и оружие

Турция запросила у США установки Patriot «для сдерживания России»

Профиль 09:56
Кино

Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
ProKazan.ru 17 февраля в 10:13
Здоровье

В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Авто

Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах

Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Shraibikus News 18 февраля в 07:37
Политика

В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Вести.Ru 09:01
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии почетного шахтера

В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул "Почетный шахтер".
Ruposters.ru 18 февраля в 05:39
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное