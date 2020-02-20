За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.

Зарплаты россиян за последние 10 лет выросли

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