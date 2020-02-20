Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиЗарплаты россиян за последние 10 лет выросли

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15

«Известия»: Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

РЕН ТВвчера в 16:23

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ruвчера в 18:33

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUMвчера в 18:34

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском 01:54
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков

РИА Новости 05:28
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

В Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

Газета.Ru 05:11
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроется из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) «Завод электроагрегатного машиностроения» прекращает производство холодильников «Саратов» из-за нерентабельности, сообщили в четверг, 20 февраля, ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.
Известия 05:38
Экономика

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета

Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.
ТАСС 04:19
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Общество

Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

Думский депутат от "Единой России" Светлана Бессараб полагает, что в России не приходится говорить о драматичном материальном положении пенсионеров.
ЗакC.Ру вчера в 07:42
Общество

Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
iReactor 18 февраля в 04:44
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Uznayvse.ru 03:57
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
ToDay News Ufa вчера в 17:36
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Хоккей

Панарин признался, что его до сих пор смущает обмен из «Чикаго»

РИА Новости 04:29
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
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