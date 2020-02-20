Экономика

Lenta.ruLenta.ruЗарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены выросли вдвое. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, данные которого приводят «Известия».
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUMвчера в 18:34

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ruвчера в 18:33

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

Аргументы и Фактывчера в 19:03
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика

Мощность информационного оружия будет возрастать, заявил Путин

Россия отмечает рост угроз в сфере информбезопасности, участились случаи масштабных и скоординированных кибератак, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 04:08
Общество

Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии

Учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем Елена Карпеня после индексации пенсии на 6,6 процента получила прибавку в 1 рубль и 10 копеек.
Lenta.ru 03:41
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
РБК 03:51
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 04:40
Происшествия

В экстренно севшем во «Внуково» SSJ-100 мог находиться Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров мог находиться на борту самолета SSJ-100, который запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает источник Федерального агентства новостей.
ФАН 18 февраля в 14:46
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
REGNUM 00:22
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Политика

Зеленский исключил распространение коронавируса в Украине

Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации своих граждан и граждан других государств из китайского города Ухань для гарантии, что новый китайский коронавирус не попадет в страну.
Известия 03:57
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Экономика

Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

18 февраля Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У супругов родился долгожданный мальчик.
ТВ Центр 00:29
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Происшествия

В Москве арестованы шесть граждан Киргизии по делу об экстремизме

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации, передаёт ТАСС.
RT на русском 02:33
Биатлон

Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова.
Чемпионат 01:14
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Экономика

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о госзакупках

"Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной", - сказал премьер-министр на заседании правительства.
Будущее России. Национальные проекты 03:34
Общество

В России принят закон о бесплатном питании для школьников

Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
ЮГ Times вчера в 01:33
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Биатлон

Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Чемпионат вчера в 13:08
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Экономика

Российский бюджет побил антирекорд десятилетия

Исполнение бюджета в России в 2019 году побило антирекорд и оказалось худшим более чем за десятилетие.
Lenta.ru 02:37
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb 18 февраля в 13:25
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.
Вечерняя Казань 02:08
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Технологии

Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»

Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Sibnet Новости 03:39
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