Экономика
Lenta.ruЗарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие
Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены выросли вдвое. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, данные которого приводят «Известия».
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с чего всё началось
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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