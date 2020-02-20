Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиЗарплаты россиян за последние 10 лет выросли

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUMвчера в 18:34

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15

Зарплаты в России с 2010 года растут быстрее цен

Вести.Ru07:40

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ruвчера в 18:33

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01
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Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

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Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Общество

Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова

Колонна с эвакуированными из Китая на Украину гражданами выехала из аэропорта в Харькове в санаторий в Полтавской области, следует из трансляции на телеканале "Наш".
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
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Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Песков оценил ситуацию с доходами россиян

Вопрос повышения доходов россиян находится на постоянном контроле властей.
BFM.ru 06:38
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
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Футбол

Канте пропустит матч с «Баварией»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте получил травму в матче 26-го тура АПЛ против МЮ.Сегодня стало известно, что футболист пропустит 2-3 недели из-за этого повреждения.
Soccer.ru вчера в 14:41
Технологии

Названы опасные приложения для смартфонов

Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
ToDay News Ufa вчера в 01:47
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Российская газета вчера в 02:58
Общество

В ГБР Украины уменьшили «Небесную сотню» почти на четверть

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила о 78 «героях», погибших на майдане.
REGNUM 06:22
Происшествия

Шесть россиян арестованы в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

В Дании по подозрению в контрабанде наркотиков на контейнеровозе Duncan Island арестовано 27 человек, в том числе шесть граждан России.
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Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru 05:33
Общество

Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Петербургский дневник вчера в 06:24
Армия и оружие

Невероятный взрыв российской авиабомбы объёмного взрыва на укрытии террористов попал на видео

Сегодня ночью российская боевая авиация нанесла неожиданный воздушный удар по террористам в городе Терманин, расположенный на границе провинций Идлиб и Алеппо.
Avia.pro 18 февраля в 23:21
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 21:23
Политика

Путин предупредил об усилении информационного оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что по мере того, как будут развиваться цифровые технологии, будет возрастать и мощность информационного оружия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:34
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 07:59
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
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Связанный с Михалковым фонд получил субсидии от Минкультуры

Минкульт выделил Российскому фонду кино, одним из учредителей которого является Никита Михалков, субсидии в размере 2,8 млрд рублей.
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Россию обязали выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд.
Газета.Ru 18 февраля в 13:36
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

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В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы

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Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

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По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
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Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

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