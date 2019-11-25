Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

Издание определило отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей, подсчитав вознаграждение топ-менеджеров в крупнейших компаниях 12 отраслей российской экономики. Руководители строительных и девелоперских компаний с активами от 1 миллиарда долларов заняли третью строчку в этом рейтинге.
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Forbes назвал отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей

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