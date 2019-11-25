Экономика
РИА НовостиЗарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Издание определило отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей, подсчитав вознаграждение топ-менеджеров в крупнейших компаниях 12 отраслей российской экономики. Руководители строительных и девелоперских компаний с активами от 1 миллиарда долларов заняли третью строчку в этом рейтинге.
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Характеристики Nissan GT-R сравнили с машинкой из кубиков Lego
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил нокаутом в седьмом раунде кубинского боксера Луиса Ортиса в матче-реванше 23 ноября в Лас-Вегасе.
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Армия и оружие
Подводную лодку «Волхов» для ТОФ спустят на воду 26 декабря
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Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
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В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Экономика
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Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в морских учениях с военными моряками Китая и ЮАР, сообщил начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга.
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Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
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Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
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Экономика