Издание определило отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей, подсчитав вознаграждение топ-менеджеров в крупнейших компаниях 12 отраслей российской экономики. Руководители строительных и девелоперских компаний с активами от 1 миллиарда долларов заняли третью строчку в этом рейтинге.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Происшествия Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.

Технологии Создатель Интернета призвал сделать его безопасным Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.

Происшествия Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.

Общество Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.

Авто Представлен новый Chery Tiggo 7 На автосалоне в Гуанчжоу компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 7. Модель сильно изменилась и не имеет почти ничего общего со своим предшественником У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, "парящие" стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой.

Шоу-бизнес Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов сообщил, что модель Анастасия Костенко, у который стабильный доход от ведения блога, помогает выплачивать своему супругу Дмитрию Тарасову 250 тысяч рублей каждый месяц за кредит.

Технологии Единый поставщик телеконтента обойдется в 50 млрд рублей Как сообщает РБК, о дополнительных 50 млрд руб. для создания единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов речь идет в обосновании изменений, предложенных участниками рынка и профильными ассоциациями, которые подготовлены ко второму чтению законопроекта, касающегося создания единой системы распространения в интернете контента обязательных телеканалов.

Происшествия В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Хоккей Радулов стал первой звездой дня НХЛ Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Политика Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».

Экономика Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).