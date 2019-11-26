Экономика
РИА НовостиЗарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Издание определило отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей, подсчитав вознаграждение топ-менеджеров в крупнейших компаниях 12 отраслей российской экономики. Руководители строительных и девелоперских компаний с активами от 1 миллиарда долларов заняли третью строчку в этом рейтинге.
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Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании
В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Футбол
В Мексике вратарь забил невероятный гол ударом через всё поле
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Общество
В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным
Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Спорт
Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Технологии
Создатель Интернета призвал сделать его безопасным
Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Авто
Представлен новый Chery Tiggo 7
На автосалоне в Гуанчжоу компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 7. Модель сильно изменилась и не имеет почти ничего общего со своим предшественником У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, "парящие" стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой.
Шоу-бизнес
Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом
Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов сообщил, что модель Анастасия Костенко, у который стабильный доход от ведения блога, помогает выплачивать своему супругу Дмитрию Тарасову 250 тысяч рублей каждый месяц за кредит.
Политика
Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Технологии
Единый поставщик телеконтента обойдется в 50 млрд рублей
Как сообщает РБК, о дополнительных 50 млрд руб. для создания единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов речь идет в обосновании изменений, предложенных участниками рынка и профильными ассоциациями, которые подготовлены ко второму чтению законопроекта, касающегося создания единой системы распространения в интернете контента обязательных телеканалов.
Происшествия
В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами
Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Общество
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Здоровье
Депздрав предостерег от активного использования назальных спреев
Назальные спреи, в свою очередь, не принесут большой пользы и могут спровоцировать привыкание организма к препарату.
Хоккей
Радулов стал первой звездой дня НХЛ
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Экономика
LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Происшествия
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.