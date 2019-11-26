Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

Издание определило отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей, подсчитав вознаграждение топ-менеджеров в крупнейших компаниях 12 отраслей российской экономики. Руководители строительных и девелоперских компаний с активами от 1 миллиарда долларов заняли третью строчку в этом рейтинге.
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Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
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Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
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Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
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Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
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Радулов стал первой звездой дня НХЛ

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Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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