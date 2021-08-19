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Зарплаты в 2020 году росли быстрее пенсий

По итогам 2020 года в РФ снизился коэффициент замещения зарплаты страховой пенсией, следует из отчета ведомства об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
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Средняя зарплата по итогам 2020 года составила 51 тыс. руб., средняя страховая пенсия — 15 тыс. руб.
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За последний год доля таковых сократилась на 1,8%. В общей численности пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2020 году (780,87 тыс. человек), коэффициент замещения 40% и выше сложился у 678,98 тыс. человек (87%).
Коммерсантъ
На выплату страховой пенсии в 2020 году ПФР потратил 7,414 млрд руб., что на 361 млрд руб. больше, чем в 2019 году.
Коммерсантъ

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