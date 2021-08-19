КоммерсантъЗарплаты в 2020 году росли быстрее пенсийПо итогам 2020 года в РФ снизился коэффициент замещения зарплаты страховой пенсией, следует из отчета ведомства об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).КоммерсантъСредняя зарплата по итогам 2020 года составила 51 тыс. руб., средняя страховая пенсия — 15 тыс. руб.ФинмаркетЗа последний год доля таковых сократилась на 1,8%. В общей численности пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2020 году (780,87 тыс. человек), коэффициент замещения 40% и выше сложился у 678,98 тыс. человек (87%).КоммерсантъНа выплату страховой пенсии в 2020 году ПФР потратил 7,414 млрд руб., что на 361 млрд руб. больше, чем в 2019 году.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссийские пенсии на фоне зарплат стали выглядеть анекдотическиМосковский Комсомолецвчера в 09:14Зарплаты в 2020 году росли быстрее пенсийКоммерсантъвчера в 18:11Показать все источникиОценить56Поделиться