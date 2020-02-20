Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиЗарплаты россиян за последние 10 лет выросли

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01

Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

Аргументы и Фактывчера в 19:03

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUMвчера в 18:34

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ruвчера в 18:33

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия

Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым

Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Вести.Ru 02:25
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Футбол

Канте выбыл на 2-3 недели и пропустит первый матч с «Баварией»

По сведениям источника, 28-летний француз выбыл на 2-3 недели и пропустит не менее пяти матчей из-за травмы паха, полученной во встрече 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Хавбек пропустит матчи против «Тоттенхэма» (22 февраля), «Баварии» (25 февраля) и «Ливерпуля» (3 марта).
Спорт-Экспресс 02:46
Армия и оружие

30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»

Piter.tv 03:05
Космос

На Марсе обнаружили военный корабль

Уфологи считают, что подобная находка может быть доказательством существования древнего океана на Марсе.
ToDay News Ufa вчера в 11:37
Культура

Связанный с Михалковым фонд стал центром экспертизы Минкультуры

Как Минкультуры объясняет выдачу субсидий Представитель Минкультуры сообщил РБК, что Российский фонд культуры стал "центром по экспертизам, оператором и модератором всех творческих проектов, которые проходят сегодня в культуре", — по аналогии с Фондом президентских грантов.
РБК 03:02
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
Происшествия

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
Игры

Студия Three Fields Entertainment анонсировала Dangerous Driving 2

Разработчики из студии Three Fields Entertainment анонсировали разработку сиквела гоночной игры Dangerous Driving.
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Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Общество

Эвакуированные из Китая украинцы будут размещены в Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты

Специальным транспортом Госслужбы Украины по ЧС в сопровождении и под охраной полиции эвакуированные из Китая будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Украина.ру 03:03
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Политика

Зеленского во время визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Экономика

Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Ведомости вчера в 16:58
Наука

Использование ископаемого топлива угрожает мощным выбросом метана: в атмосфере его стало на 40 процентов больше

Новые исследования, которые проведены учеными, доказывают: использование ископаемого топлива угрожает мощным выбросом метана и этот риск недооценен.
Экология Регионов 01:59
Футбол

«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат вчера в 11:13
Происшествия

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РБК 01:56
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Футбол

Черышев побил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

РБК 02:42
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
РИА Новости вчера в 06:49
Технологии

Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку

Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».
Банки.ру 02:00
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.
РБК вчера в 21:00
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
РЕН ТВ 03:17
Армия и оружие

Франция и Германия создают истребитель нового поколения

Франция и Германия создают истребитель нового поколения в рамках реализации проекта FCAS.
Актуальные Новости 17 февраля в 07:20
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня 18 февраля в 08:00
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Российских девушек, которые поучаствовали в съемках порноклипа, автором которого является лидер Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн, жестко раскритиковали.
Live24 вчера в 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
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