Экономика
Тверские ведомостиЗарплаты россиян за последние 10 лет выросли
Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия
Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым
Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Футбол
Канте выбыл на 2-3 недели и пропустит первый матч с «Баварией»
По сведениям источника, 28-летний француз выбыл на 2-3 недели и пропустит не менее пяти матчей из-за травмы паха, полученной во встрече 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Хавбек пропустит матчи против «Тоттенхэма» (22 февраля), «Баварии» (25 февраля) и «Ливерпуля» (3 марта).
Армия и оружие
30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»
Космос
На Марсе обнаружили военный корабль
Уфологи считают, что подобная находка может быть доказательством существования древнего океана на Марсе.
Культура
Связанный с Михалковым фонд стал центром экспертизы Минкультуры
Как Минкультуры объясняет выдачу субсидий Представитель Минкультуры сообщил РБК, что Российский фонд культуры стал "центром по экспертизам, оператором и модератором всех творческих проектов, которые проходят сегодня в культуре", — по аналогии с Фондом президентских грантов.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Игры
Студия Three Fields Entertainment анонсировала Dangerous Driving 2
Разработчики из студии Three Fields Entertainment анонсировали разработку сиквела гоночной игры Dangerous Driving.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Общество
Эвакуированные из Китая украинцы будут размещены в Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты
Специальным транспортом Госслужбы Украины по ЧС в сопровождении и под охраной полиции эвакуированные из Китая будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Политика
Зеленского во время визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Наука
Использование ископаемого топлива угрожает мощным выбросом метана: в атмосфере его стало на 40 процентов больше
Новые исследования, которые проведены учеными, доказывают: использование ископаемого топлива угрожает мощным выбросом метана и этот риск недооценен.
Футбол
«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Происшествия
СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане
Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Технологии
Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку
Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
Армия и оружие
Франция и Германия создают истребитель нового поколения
Франция и Германия создают истребитель нового поколения в рамках реализации проекта FCAS.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Музыка
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети
Российских девушек, которые поучаствовали в съемках порноклипа, автором которого является лидер Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн, жестко раскритиковали.