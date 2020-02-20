За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.

Зарплаты россиян за последние 10 лет выросли

Происшествия Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Футбол Канте выбыл на 2-3 недели и пропустит первый матч с «Баварией» По сведениям источника, 28-летний француз выбыл на 2-3 недели и пропустит не менее пяти матчей из-за травмы паха, полученной во встрече 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Хавбек пропустит матчи против «Тоттенхэма» (22 февраля), «Баварии» (25 февраля) и «Ливерпуля» (3 марта).

Космос На Марсе обнаружили военный корабль Уфологи считают, что подобная находка может быть доказательством существования древнего океана на Марсе.

Культура Связанный с Михалковым фонд стал центром экспертизы Минкультуры Как Минкультуры объясняет выдачу субсидий Представитель Минкультуры сообщил РБК, что Российский фонд культуры стал "центром по экспертизам, оператором и модератором всех творческих проектов, которые проходят сегодня в культуре", — по аналогии с Фондом президентских грантов.

Политика Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.

Происшествия СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Единоборства Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.

Экономика Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.

Технологии Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».

Экономика Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.

Общество Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.

Шоу-бизнес Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.