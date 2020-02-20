Экономика
Псковское агентство информацииЗарплаты россиян за десятилетие увеличились в 2,5 раза
За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза. В два раза также выросли и цены, передает газета «Известия». С апреля 2009 года по апрель 2019 года зарплата в государственном секторе выросла до 39,6 тысяч рублей (была 15,8 тысяч рублей).
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с чего всё началось
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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