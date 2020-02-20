Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииЗарплаты россиян за десятилетие увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза. В два раза также выросли и цены, передает газета «Известия». С апреля 2009 года по апрель 2019 года зарплата в государственном секторе выросла до 39,6 тысяч рублей (была 15,8 тысяч рублей).
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Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
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Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

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Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

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За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01
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Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

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Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
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Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
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Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
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Если ученым удастся на молекулярном уровне выявить, почему человек засыпает под воздействием инертных газов или, к примеру, азота, то станет понятно, как работают нейроны.
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Казарцев: Якунчиков был с чёрным лицом после разговора с руководством ЦСКА

Об уходе Якунчикова было объявлено после матча ЦСКА с «Краснодаром», который судил Казарцев.
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ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

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Фуркад: к счастью, Бё не воспользовался шансом, который я ему подарил

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В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
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Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о Совбезе

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По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
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В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
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«Алтайский портал недвижимости» рассказал, что падение спроса на рынке новостроек неизбежно из-за введения проектного финансирования.
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Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
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