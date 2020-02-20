Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиЗарплаты россиян за последние 10 лет выросли

Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз. При этом цены выросли в два раза. Такие данные приводит аудиторская компания FinExpertiza.
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Зарплаты россиян растут быстрее цен вот уже десять лет

Комсомольская правда11:22

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ruвчера в 17:43

Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

РБК00:13

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

Телеканал 360°вчера в 20:15

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ruвчера в 18:33

Зарплаты в России с 2010 года растут быстрее цен

Вести.Ru07:40

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Российская газета 13:36
Армия и оружие

Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Взгляд.ру 12:27
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Google выпустила операционную систему Android 11

В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше.
Astera 05:23
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Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
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Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на юморе»

Сергей Соседов высказал мнение, что отношения между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным построены на юморе.
Дни24 11:44
Футбол

Рондон: «Был близок к переходу в МЮ»

Soccer.ru 13:22
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 11:44
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Lenta.ru 05:18
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Армия и оружие

Подземная база боевиков обнаружена в 20 километрах от Алеппо

Российская газета вчера в 22:50
Биатлон

Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии.
Известия вчера в 18:09
Экономика

Глава ФНС назвал миссию ведомства

Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Rambler News Service 06:52
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Футбол

С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Как ранее сообщал N, пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу ООО «Агроком Холдинг» .Поводом для иска стал займ на 64 млн рублей, который футбольный клуб получил от «Донского табака».
Город N (Ростов) 10:18
Наука

Способности мозга были обнаружены у человеческой кожи

Anonsens вчера в 16:38
Авто

Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости

Недавно появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и известным подробностям элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня 18 февраля в 08:00
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Общество

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости 12:16
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:13
Здоровье

План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ

Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Украина.ру 11:47
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Кино

Милонов потребовал не пускать «Вечных» в прокат из-за гей-пропаганды

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием "Слово и дело" выразил надежду, что в российский прокат не выйдет фильм Marvel "Вечные" с супергероями-гомосексуалами.
Газета.Ru вчера в 06:16
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Политика

Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Lenta.ru 11:42
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
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