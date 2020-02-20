За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Как сообщают «Известия», за этот период оклады увеличились в среднем в 2,5 раза (с 21,7 до 56,5 тыс. рублей) в коммерческом сегменте, а для государственного рост составил 2,6 раза (с 15,8 до 39,6 тыс. рублей). В то же время, цены в России выросли вдвое.

Зарплаты в России в последние 10 лет растут быстрее цен

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