Экономика

Live24Live24Зарплаты в России в последние 10 лет растут быстрее цен

Как сообщают «Известия», за этот период оклады увеличились в среднем в 2,5 раза (с 21,7 до 56,5 тыс. рублей) в коммерческом сегменте, а для государственного рост составил 2,6 раза (с 15,8 до 39,6 тыс. рублей). В то же время, цены в России выросли вдвое.
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с чего всё началось

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
Известия19 февраля в 16:01

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Зарплаты россиян растут быстрее цен вот уже десять лет

Комсомольская правда20 февраля в 11:22

Рост с опережением: за десятилетие зарплаты поднимались быстрее цен

Труд20 февраля в 07:10

Зарплаты россиян за десять лет выросли в два с половиной раза

ФедералПресс19 февраля в 17:17

Аудиторы заявили о росте зарплат россиян в 2,5 раза

Deita.ru19 февраля в 21:15

Исследование отобразило рост зарплат у россиян за последние 10 лет в 2,5 раза

Слово и Дело19 февраля в 22:00

«Известия»: Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

РЕН ТВ19 февраля в 16:23

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известия19 февраля в 16:01
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Полузащитник Бруну Фернандеш забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед». Случилось это в матче чемпионата Англии против "Уотфорда".
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Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
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Армия и оружие

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Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
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На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

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Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты

Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.
Ридус вчера в 03:50
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Ростех потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Василия Кичеджи

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Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
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Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

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США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
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Мугуруса выбила Касаткину на старте турнира в Дохе

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Крупнейшие российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели.
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МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве

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Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
РИА Новости 06:54
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Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов в своем Telegram.
Газета.Ru 13:16
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Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

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Боевики ПНС Ливии готовятся к наступлению

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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
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Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
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Павел Буре в четвертый раз станет отцом

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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд

По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Московский Комсомолец 21 февраля в 23:41
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