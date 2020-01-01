Экономика
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзовЗарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют
На индексацию зарплат бюджетников края из региональной казны направят 2,3 млрд рублей Повышение оплаты труда коснется всех категорий работников бюджетной сферы.
Читать в источнике
Оценить
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ
Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Политика
Лавров пригласил нового министра иностранных дел Шри-Ланки в Россию
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел 14 января на Шри-Ланку, где встретился с новым министром иностранных дел страны Динешом Гунаварденой.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Наука
Ученые выделили по крови три этапа старения человека
Исследователи определили основные этапы старения организма после проведения анализа плазмы крови.
Авто
На парковке поймали новый Genesis GV80
Компания уже давно готовит новый Genesis GV80. Внешность уже давно перестала быть секретом.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Экономика
Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат 700 млн гривен премии
Топ-менеджмент НАК «Нафтогаз Украины», который получил от российского «Газпрома» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
В Омске возле парка Победы произошло смертельное ДТП
По данным Госавтоинспекции, на Ленинградском проспекте в районе остановки «Парк Победы» столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль ВАЗ-2107.
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Политика
В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета, Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".