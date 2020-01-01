Экономика

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзовКраснодарское краевое объединение организаций профсоюзовЗарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют

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На индексацию зарплат бюджетников края из региональной казны направят 2,3 млрд рублей Повышение оплаты труда коснется всех категорий работников бюджетной сферы.
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Зарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют

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