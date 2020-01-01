На индексацию зарплат бюджетников края из региональной казны направят 2,3 млрд рублей Повышение оплаты труда коснется всех категорий работников бюджетной сферы.

Политика Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина заняться контролем над нацпроектами.

Происшествия При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика Россиянам стали чаще отказывать в кредитах Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Экономика В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Общество ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.