Экономика
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзовЗарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют
На индексацию зарплат бюджетников края из региональной казны направят 2,3 млрд рублей Повышение оплаты труда коснется всех категорий работников бюджетной сферы.
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Зарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 05:05
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Сотрудники ФСБ обнаружили схрон оружия в Крыму
Сотрудники ФСБ обнаружили схрон оружия на востоке Крыма.
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Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.
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Общество
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Возбуждено уголовное дело об убийстве семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле: он получил смертельное ранение из пневматической винтовки.
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В Минобороны РФ назвали главный итог переговоров по Ливии в Москве
Главным итогом переговоров стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, отметили в ведомстве.
Политика
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Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.