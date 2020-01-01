Экономика
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзовЗарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют
На индексацию зарплат бюджетников края из региональной казны направят 2,3 млрд рублей Повышение оплаты труда коснется всех категорий работников бюджетной сферы.
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Зарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 05:05
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