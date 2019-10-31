Энергетика
Ведомости«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
В начале октября премьер Дмитрий Медведев посетил с визитом Кубу. Он участвовал в церемонии бурения первой горизонтальной скважины на этом месторождении. По словам Улитина, до 2023 г. должны быть пробурены три скважины.
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Происшествия
Стали известны действия воспитателей при нападении на детсад в НАО
В момент нападения на ребенка воспитатели детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре находились в помещении группы и попытались помешать преступнику.
Российская газета 03:48
Армия и оружие
Посол России рассказал о приготовленных в КНДР сюрпризах для США
Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в арсенале у Северной Кореи имеется достаточно сюрпризов, способных испортить настроение не только США, но и другим странам.
Профиль вчера в 07:36
Футбол
«Зенит» хочет продать Азмуна за €35 млн
Напомним, что в составе "Зенита" Азмун выступает с февраля 2019 года. Петербуржцы купили его у казанского "Рубина" за €12 млн.
Газета.Ru 04:56
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
REGNUM вчера в 20:44
Единоборства
Стали известны гонорары Альвареса и Ковалева
Спорт-Экспресс 04:35
Происшествия
В Ульяновске возбудили дело против криминального авторитета
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Росбалт 05:18
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Политика
Премьер Болгарии назвал причины выдворения российского дипломата
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в интервью bTV, что выдворенный из страны российский дипломат пытался завербовать высокопоставленного болгарского чиновника, имеющего доступ к секретной информации.
Московский Комсомолец 04:33
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° 04:49
Футбол
Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»
В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Общество
Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
78.ru 02:23
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Компания Kia распространила тизерные изображения модели Kia K5 нового поколения для местного южнокорейского рынка.
Тарантас Ньюс 29 октября в 03:56
Армия и оружие
В Грузии испугались усиления российской военной базы в Армении
Усиление российского военного присутствия в Армении является «реальной опасностью» для Грузии, утверждает в пятницу тбилисская газета «Резонанси», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 04:11
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 30 октября в 19:44
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах
Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Московский Комсомолец 30 октября в 11:58
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Футбол
Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020
Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
Матч ТВ 30 октября в 13:59
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Происшествия
Артисты Мариинского театра отравились на гастролях в Москве
Артисты и технический персонал Мариинского театра отравились на гастролях в Москве. Их госпитализировали 31 октября.
Известия 04:32
Технологии
Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+
Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
ТАСС 04:37
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 30 октября в 10:37
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время вышел на лед, выступив в Санкт-Петербурге.
Gazeta.SPb 04:12