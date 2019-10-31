Энергетика

ВедомостиВедомости«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе

«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
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