Энергетика
Ведомости«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
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Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Общество
Заработало приложение для оформления европротокола
С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Кино
Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix с датой выхода сериала.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново
В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
REGNUM 03:04
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Российская газета вчера в 11:40
Технологии
WhatsApp получил поддержку входа по отпечатку пальца
Обновление WhatsApp приносит на Android-смартфоны возможность активировать вход в приложение по отпечатку пальца.
Astera вчера в 16:16
Технологии
В России начал работу видеосервис Apple
Rambler News Service 06:20
Происшествия
Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео
Вечерняя Москва 05:29
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Общество
Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
78.ru 02:23
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Политика
Россия завершила поставки С-400 в Турцию досрочно
Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Космос
Загадки космического синтеза. Что скрывают ровесники Большого взрыва
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
Телепрограмма 04:03
Общество
Дания разрешила строить «Северный поток 2» в своих водах
Дания разрешила строить «Северный поток 2» в своих водах Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток 2» в пределах своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ).
Russian Deadline 30 октября в 09:49
Политика
Госдеп заявил о причастности россиян к разжиганию противоречий в Чили
«Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт», — цитирует его ТАСС.
Известия вчера в 21:59
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты.
Ведомости вчера в 18:16