Энергетика

РБКРБК«Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе

Какие льготы попросила "Зарубежнефть" на Кубе В начале октября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев посетил с визитом Кубу, где принял участие в церемонии бурения первой горизонтальной скважины на этом месторождении. До 2023 года, по словам Улитина, должно быть пробурено три такие скважины.
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«Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе

РБК01:00

Добыча трети нефти в России будет нерентабельной без налоговых льгот

Ведомости04:58

«Зарубежнефть» просит льготы для месторождения на Кубе

ГЛАС.RU05:56
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

RT на русском 05:21
Общество

Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе

Радио Комсомольская правда вчера в 07:56
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия

В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

В региональном главке МВД сообщили, что в данный момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится проверка, после которой полицейский будет уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.
РИА Новости 04:08
Общество

Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин

Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин.
Телеканал 360° 05:15
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Общество

Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу

Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
Общество

1 ноября вступают в силу новые законы

Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Реквизит вчера в 04:25
Происшествия

Часть в Забайкалье, где тюменский срочник устроил бойню, расформируют

Накануне.Ru 06:16
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на его заявление о цензуре

Neva.Today 05:42
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Технологии

В России начал работу видеосервис Apple

Rambler News Service 06:20
Экономика

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
Футбол

Ветеран «Спартака» высказался о прогрессе команды

В матче 1/8 финала "Спартак" одолел "Ростов" со счетом 2:1. Рейнгольд отметил, что команду не за что критиковать, потому что при новом наставнике стал виден прогресс.
Газета.Ru вчера в 21:00
Происшествия

Во Владимирской области загорелся торговый центр

RT на русском 06:15
Общество

Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Российское Правительство утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Телеканал Санкт-Петербург 30 октября в 13:11
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
Авто

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%

Аналитики подсчитали, что в период с января по сентябрь текущего года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1 474 единицы, что на 6,9% выше результата годичной давности.
SpeedMe 02:25
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
ГЛАС.RU вчера в 19:22
Наука

Фронтир нейронаук: флуоресцентный сенсор позволил следить за нейронами бодрствующих мышей

С использованием обычной однофотонной микроскопии SomArchon позволяет анализировать активность приблизительно 13 нейронов одновременно в разных зонах мозга — коре, гиппокампе и полосатых телах — у бодрствующих мышей с фиксированным положением головы.
Индикатор 30 октября в 09:00
Футбол

Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи с Латвией и Сербией

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов вызван в молодежную сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с командами Латвии и Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 05:49
Авто

Nissan предсказал падение спроса на кроссоверы

Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс вчера в 03:39
Общество

Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова

RT на русском 04:46
Политика

Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

RT на русском 05:10
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