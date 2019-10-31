Энергетика
РБК«Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе
Какие льготы попросила "Зарубежнефть" на Кубе В начале октября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев посетил с визитом Кубу, где принял участие в церемонии бурения первой горизонтальной скважины на этом месторождении. До 2023 года, по словам Улитина, должно быть пробурено три такие скважины.
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Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Общество
Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
В региональном главке МВД сообщили, что в данный момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится проверка, после которой полицейский будет уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.
Общество
Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин
Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Общество
Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу
Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Общество
1 ноября вступают в силу новые законы
Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Технологии
В России начал работу видеосервис Apple
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Футбол
Ветеран «Спартака» высказался о прогрессе команды
В матче 1/8 финала "Спартак" одолел "Ростов" со счетом 2:1. Рейнгольд отметил, что команду не за что критиковать, потому что при новом наставнике стал виден прогресс.
Происшествия
Во Владимирской области загорелся торговый центр
Общество
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Российское Правительство утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Авто
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%
Аналитики подсчитали, что в период с января по сентябрь текущего года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1 474 единицы, что на 6,9% выше результата годичной давности.
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
Наука
Фронтир нейронаук: флуоресцентный сенсор позволил следить за нейронами бодрствующих мышей
С использованием обычной однофотонной микроскопии SomArchon позволяет анализировать активность приблизительно 13 нейронов одновременно в разных зонах мозга — коре, гиппокампе и полосатых телах — у бодрствующих мышей с фиксированным положением головы.
Футбол
Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи с Латвией и Сербией
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов вызван в молодежную сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с командами Латвии и Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Авто
Nissan предсказал падение спроса на кроссоверы
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Общество
Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова
Политика