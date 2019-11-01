Энергетика
ГЛАС.RU«Зарубежнефть» просит льготы для месторождения на Кубе
Две нефтяные компании «Зарубежнефть» и CubaPetroleo (Cupet) из Кубы намерены производить добычу нефти на месторождении Бока де Харуко в объемах 2 млн тонн в год на протяжении последующих десяти лет.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Транспорт
В России узаконят гироскутеры и электросамокаты
Минтранс предложил внести в правила дорожного движения термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), куда включат электросамокаты, гироскутеры, скейтборды, роликовые коньки и другие аналогичные средства передвижения.
Секрет фирмы 06:44
Политика
Латвия объявила Лепса персоной нон грата
Латвия включила российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Коммерсантъ 10:51
Технологии
Apple поборется за аудиторию с Netflix
По данным СМИ, Apple потратила на собственный видеосервис более $6 млрд.
Коммерсантъ FM 10:02
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия
Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени
Причиной отказа двигателя у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал" стало попадание птицы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:39
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Общество
Объявлен лидер индекса качества городской среды в России
Москва получила максимальное число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших городов России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя.
Lenta.ru 10:50
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Гаджеты
Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа 09:25
Политика
Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем
Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.
Life.ru вчера в 15:19
Политика
Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Футбол
Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном». Эту встречу пропустит капитан лондонцев Гранит Джака.
Спорт-Экспресс 09:42
Общество
Сотрудники Huawei пожаловались на переработку из-за санкций
Сотрудник Huawei рассказал, что из-за перехода компании на круглосуточный режим работы после внесения ее в черный список министерства торговли США инженерам приходится трудиться сверхурочно.
Взгляд.ру 11:59
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Политика
Суд Гааги отказал Украине по отводу судьи в деле о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщает РИА Новости.
Sputnik Южная Осетия 08:03
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Футбол
Клопп назвал игрока «Арсенала» талантом века
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» похвалил форварда «канониров» Габриэла Мартинелли.
Чемпионат 12:17