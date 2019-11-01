Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Зарубежнефть» просит льготы для месторождения на Кубе

Две нефтяные компании «Зарубежнефть» и CubaPetroleo (Cupet) из Кубы намерены производить добычу нефти на месторождении Бока де Харуко в объемах 2 млн тонн в год на протяжении последующих десяти лет.
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