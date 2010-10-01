Экономика

Липецкие новостиЛипецкие новостиЗарубежные государства закупились продукцией липецких производителей на 237 млн долларов

Основная экспортируемая продукция – детское питание, пиво, воды и овощные консервы.В 2020 году, после длительного перерыва, вернулся на мировой рынок липецкий сахар.
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Зарубежные государства закупились продукцией липецких производителей на 237 млн долларов

Липецкие новостивчера в 14:24

Аналитики Россельхозбанка назвали масличные, сахар и мясо новыми драйверами экспорта

CustomsForum.ruвчера в 04:39

Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо

Milknews.ruвчера в 03:15
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Финансы

Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании заседания ФРС

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:31
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
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Происшествия

В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела

В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Здоровье

За сутки COVID-19 выявили в 27 городах и районах Дона

В общей сложности на Дону выявлено более 12,4 тысячи носителей COVID-19. За прошедшие сутки к этому числу прибавилось еще 135 человек.
Вести.Ru вчера в 12:52
1,7K
Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент Путин дал разрешение на заморозку реальных пенсий жителей России.
ToDay News Ufa 25 июля в 04:17
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Армия и оружие

Договоренности о полном прекращении огня в Донбассе соблюдаются

«Собеседники поприветствовали достижение договорённости о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договорённость», — сообщает пресс-служба Зеленского.
Южная служба новостей вчера в 04:32
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Происшествия

Взятка для чиновника Минпромторга потерялась в онлайн-казино

Сам Владимир Потапкин сообщил, что он действительно знает Толмачева, но вот только юрист страдает игроманией и регулярно проигрывал огромные суммы в онлайн-казино.
Первое антикоррупционное СМИ 03:46
Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Экономика

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
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Политика

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
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Здоровье

В Омской области зафиксировано 107 новых случаев коронавируса

Число омичей, заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии, достигло 6184 человек.
Вечерний Омск. Неделя 26 июля в 04:42
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Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

В этом году ФАС удовлетворила ходатайство белорусской компании, но о прогрессе в переговорах с того момента информации не было.
Tvoe-avto.com вчера в 17:15
82
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
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Происшествия

Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию

Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
41
Общество

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
434
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
65
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
116
Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
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Армия и оружие

Первый и единственный заказчик: Азербайджан ожидает поставки истребителя-штурмовика

Поставки легкого учебно-боевого самолета M-346FA Fighter Attack производства итальянской корпорации Leonardo предполагается начать в 2021 году.
Военное обозрение 03:14
Финансы

Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов.
Lenta.ru 03:46
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Шоу-бизнес

Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
iReactor вчера в 11:06
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Автоспорт

Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке

Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт 01:21
Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
2,6K
Армия и оружие

«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета вчера в 06:26
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Футбол

Варди стал самым возрастным лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги

Варди стал лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги впервые и одновременно – самым возрастным.
LiveResult.Ru 26 июля в 14:08
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07
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