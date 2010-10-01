Экономика
Липецкие новостиЗарубежные государства закупились продукцией липецких производителей на 237 млн долларов
Основная экспортируемая продукция – детское питание, пиво, воды и овощные консервы.В 2020 году, после длительного перерыва, вернулся на мировой рынок липецкий сахар.
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Зарубежные государства закупились продукцией липецких производителей на 237 млн долларов
Липецкие новостивчера в 14:24
Аналитики Россельхозбанка назвали масличные, сахар и мясо новыми драйверами экспорта
CustomsForum.ruвчера в 04:39
Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо
Milknews.ruвчера в 03:15
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Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Финансы
Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании заседания ФРС
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:31
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Здоровье
За сутки COVID-19 выявили в 27 городах и районах Дона
В общей сложности на Дону выявлено более 12,4 тысячи носителей COVID-19. За прошедшие сутки к этому числу прибавилось еще 135 человек.
Вести.Ru вчера в 12:52
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент Путин дал разрешение на заморозку реальных пенсий жителей России.
ToDay News Ufa 25 июля в 04:17
Армия и оружие
Договоренности о полном прекращении огня в Донбассе соблюдаются
«Собеседники поприветствовали достижение договорённости о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договорённость», — сообщает пресс-служба Зеленского.
Южная служба новостей вчера в 04:32
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Взятка для чиновника Минпромторга потерялась в онлайн-казино
Сам Владимир Потапкин сообщил, что он действительно знает Толмачева, но вот только юрист страдает игроманией и регулярно проигрывал огромные суммы в онлайн-казино.
Первое антикоррупционное СМИ 03:46
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Экономика
«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Здоровье
В Омской области зафиксировано 107 новых случаев коронавируса
Число омичей, заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии, достигло 6184 человек.
Вечерний Омск. Неделя 26 июля в 04:42
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
В этом году ФАС удовлетворила ходатайство белорусской компании, но о прогрессе в переговорах с того момента информации не было.
Tvoe-avto.com вчера в 17:15
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Происшествия
Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию
Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Общество
Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек
Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Армия и оружие
Первый и единственный заказчик: Азербайджан ожидает поставки истребителя-штурмовика
Поставки легкого учебно-боевого самолета M-346FA Fighter Attack производства итальянской корпорации Leonardo предполагается начать в 2021 году.
Военное обозрение 03:14
Финансы
Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов
В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов.
Lenta.ru 03:46
Шоу-бизнес
Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным
Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
iReactor вчера в 11:06
Автоспорт
Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт 01:21
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета вчера в 06:26
Футбол
Варди стал самым возрастным лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги
Варди стал лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги впервые и одновременно – самым возрастным.
LiveResult.Ru 26 июля в 14:08
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07