Экономика
Секрет фирмыЗарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Зарубежные компании, пытающиеся уплатить «налог на Google» — НДС для иностранных продавцов цифровых услуг, — столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что российские банки не проводят транзакции из-за несовместимости реквизитов платёжных форм с форматом SWIFT.
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с чего всё началось
Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.РБКвчера в 23:00
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Экономика
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Политика
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Технологии
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Общество
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США рассматривают возможность продления СНВ-3
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После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ
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Армия и оружие
В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет
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Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что уменьшила размер груди
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Наука
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Первыми светочувствительными клетками, которые развиваются в сетчатке, являются ipRGCs (по сути, светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки).