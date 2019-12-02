Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыЗарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Зарубежные компании, пытающиеся уплатить «налог на Google» — НДС для иностранных продавцов цифровых услуг, — столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что российские банки не проводят транзакции из-за несовместимости реквизитов платёжных форм с форматом SWIFT.
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с чего всё началось

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
РБКвчера в 23:00

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СМИ: зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Телеканал 360°02:48

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

РБКвчера в 23:00

Иностранные компании столкнулись с проблемой при оплате «налога на Google»

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Коммерсантъ01:14

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Ведомости00:46

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