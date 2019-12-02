Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыЗарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Зарубежные компании, пытающиеся уплатить «налог на Google» — НДС для иностранных продавцов цифровых услуг, — столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что российские банки не проводят трансакции из-за несовместимости реквизитов платёжных форм с форматом SWIFT.
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с чего всё началось

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
РБКвчера в 23:00

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СМИ: зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Телеканал 360°02:48

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Эхо Москвы02:30

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

РБКвчера в 23:00

РБК: у зарубежных компаний возникли трудности с оплатой «налога на Google» в России

Коммерсантъ01:14

Иностранный бизнес столкнулся с трудностями при уплате «налога на Google» из-за реквизитов

Forbes00:55

Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google»

Ведомости00:46

Иностранные компании столкнулись с проблемой при оплате «налога на Google»

Фонтанка.Ру02:01
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Политика

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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

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Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
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