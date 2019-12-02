Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыЗарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Зарубежные компании, пытающиеся уплатить «налог на Google» — НДС для иностранных продавцов цифровых услуг, — столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что российские банки не проводят транзакции из-за несовместимости реквизитов платёжных форм с форматом SWIFT.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

РБК: у зарубежных компаний возникли трудности с оплатой «налога на Google» в России

Коммерсантъ01:14

У ряда иностранных компаний возникли проблемы с оплатой так называемого «налога на Google» в России

Эхо Москвы02:30

Иностранные компании столкнулись с проблемой при оплате «налога на Google»

Фонтанка.Ру02:01

СМИ: зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Телеканал 360°02:48

Иностранный бизнес столкнулся с трудностями при уплате «налога на Google» из-за реквизитов

Forbes00:55

Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google»

Ведомости00:46

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Происшествия

Полицейский с риском для жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму

RT на русском 06:33
Политика

Зеленский прокомментировал транзит российского газа через Украину

Газопровод "Северный поток-2" ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту российского газа через Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
Sputnik Таджикистан 04:51
Экономика

Акции ЛУКОЙЛа обновили исторический максимум

Акции ЛУКОЛа побили исторический рекорд. В понедельник утром на бирже котировки достигли отметки ₽6227,5 за одну акцию.
РБК 05:28
Политика

Если Зеленский не договорится с Путиным в Париже – его порвут

В результате люди разочарованы такой политикой.
REGNUM 01:03
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Аэропорт «Домодедово» проверяют после анонимной угрозы «минирования»

Правоохранители начали проверку в здании аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
РИА Новости 07:33
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Спорт

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
RT на русском 07:30
Финансы

Официальный курс доллара повысился на 33 копейки, евро — на 43

Курс доллара повысился на 32,8 копейки, составив 64,4097 рубля (64,0817 рубля на 2 декабря).
Банки.ру 05:50
Шоу-бизнес

Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца

Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.
Дни24 05:22
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

ТАСС 06:11
Кино

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 30 ноября в 14:43
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:19
Политика

Встреча Путина и Эрдогана может пройти в Стамбуле 8 января

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести 8 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
News.ru 05:58
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
РБК 04:56
Происшествия

СК завел дело после гибели трех детей на реке в Брянской области

РБК 05:06
Происшествия

Назначен новый руководитель Минздрава Ростовской области

Глава региона Василий Голубев назначил на эту должность Ерошенко, который ранее занимал пост заместителя министра.
Rostov gazeta 06:59
Общество

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Мать Собчак рассказала, почему дочь не живет с Богомоловым

В программе «Ты не поверишь» рассказали, что журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов живут гостевым браком, пока строится дом Собчак.
Рамблер 07:10
Гаджеты

Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro

Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 03:40
Общество

Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное