Экономика
Секрет фирмыЗарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Зарубежные компании, пытающиеся уплатить «налог на Google» — НДС для иностранных продавцов цифровых услуг, — столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что российские банки не проводят транзакции из-за несовместимости реквизитов платёжных форм с форматом SWIFT.
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с чего всё началось
Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.РБКвчера в 23:00
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Официальный курс доллара повысился на 33 копейки, евро — на 43
Курс доллара повысился на 32,8 копейки, составив 64,4097 рубля (64,0817 рубля на 2 декабря).
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Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца
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Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Происшествия
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Политика
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Назначен новый руководитель Минздрава Ростовской области
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