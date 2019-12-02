Экономика
Секрет фирмыЗарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Зарубежные компании, пытающиеся уплатить «налог на Google» — НДС для иностранных продавцов цифровых услуг, — столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что российские банки не проводят трансакции из-за несовместимости реквизитов платёжных форм с форматом SWIFT.
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с чего всё началось
Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.РБКвчера в 23:00
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