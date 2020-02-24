с чего всё началось

Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Музыка Определен представитель Украины на «Евровидении-2020» За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.

Политика Паспорт и военный билет в одном флаконе Президент Украины Владимир Зеленский особо подчеркнул, что выдача российских паспортов на "оккупированном полуострове и в ОРДЛО" недопустима, Украина должна бороться за своих граждан.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Здоровье В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.

Биатлон Назван состав сборной России на чемпионат Европы Год назад на чемпионате Европы, который прошел там же, сборная России завоевала 2 золотых, 2 серебряных и бронзовую награды, заняв в неофициальном командном зачете второе место (после сборной Швеции).

Энергетика Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Авто Пикап GMC превратили в 710-сильного монстра с клиренсом 37 сантиметров Геометрическая проходимость внедорожника не мешает пикапу быть быстрым на асфальте: 710-сильный GMC Sierra разгоняется с места до 96 километров в час за 4,3 секунды — сравнимо с динамикой дорестайлинговой Toyota Supra GR с трёхлитровым мотором.

Экономика В России впервые с 2016 года выросли наценки аптек По словам исполнительного директора союза «Национальная фармацевтическая палата» Елены Неволиной, рост наценки произошел из-за падения спроса на лекарства и политики аптек по компенсации потерь.