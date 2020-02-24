Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает
 агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.
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