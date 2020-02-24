с чего всё началось

Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Общество Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства Скончавшийся в возрасте 103 лет американский актер Кирк Дуглас завещал всё свое состояние на благотворительность.

Общество Гончарук отчитался о мерах по предотвращению распространения коронавируса Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские специалисты совместно с международными специалистами следят за развитием ситуации в связи с заболеванием коронавирусом для дальнейшего оперативного реагирования.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Авто Кроссовер Aston Martin DBX получит спецверсию Q Известный бренд Aston Martin намерен на ближайшем автосалоне в Женеве презентовать очередную версию популярного внедорожника Aston Martin DBX.

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.

Общество МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.

Кино Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Гаджеты Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса Складным смартфонам Samsung, Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, грозит дефицит по причине временного закрытия фабрики в Южной Корее, на которой производятся эти модели.

Общество 1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.

Биатлон Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.