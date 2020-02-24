Общество
Российская газетаЗарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.РБКвчера в 17:44
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Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
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Известный бренд Aston Martin намерен на ближайшем автосалоне в Женеве презентовать очередную версию популярного внедорожника Aston Martin DBX.
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На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
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Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
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МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
Общество
Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
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Сборная России одержала волевую победу над Северной Македонией
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Армия и оружие
В США оценили преимущества «странного» российского калибра
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Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»
Происшествия
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Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Складным смартфонам Samsung, Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, грозит дефицит по причине временного закрытия фабрики в Южной Корее, на которой производятся эти модели.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
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Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»
Новинка, позиционируемая как «гиперкар 21-го века», станет одним из самых быстрых автомобилей в мире.
Армия и оружие
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Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России
Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.