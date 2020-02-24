Общество
Российская газетаЗарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Происшествия
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6
В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он.
Происшествия
В Красноярске нашли труп женщины со следами укусов собак
Финансы
Куда вложить деньги во время коронавируса и проблем в экономике
В свою очередь, в позитивном сценарии доллар/рубль в ближайшее время вернется в 63.
Общество
Омичи начинают отмечать Масленицу
Футбол
Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»
Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
Экономика
В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
Экономика
Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
Космос
Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое
Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
Шоу-бизнес
Успенская набросилась на Собчак после эфира «Док-Ток» на Первом канале
Известная российская певица Любовь Успенская осталась недовольна визитом на шоу Ксении Собчак «Док-Ток» на Первом канале.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Происшествия
В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус
В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус Кировский суд удовлетворил иск Роспотребнадзора.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Экономика
В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина
Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов у демократов в Неваде.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Здоровье
В Минздраве предложили расширить программу «Земский фельдшер»
Российский Минздрав предлагает расширить программу "Земский фельдшер", чтобы выплаты распространялись на весь средний медперсонал, а не только на фельдшеров, сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Ирина Купеева.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов признался в алкогольной зависимости
«Рыжий из Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что у него алкогольная зависимость, из-за которой он иногда «хулиганит».