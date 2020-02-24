с чего всё началось

Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Космос Программа защитит Землю от уничтожения астероидами Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.

Экономика В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

Происшествия Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.

Происшествия В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6 В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.

Экономика Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.

Космос Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Экономика Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.