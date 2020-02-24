с чего всё началось

Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Гаджеты Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.

Общество Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае Новый коронавирус штамма 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку еще в ноябре или в начале декабря 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

Политика Премьер-министр Малайзии подал в отставку Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.

Общество Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Политика Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения России и США Главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда» сравнил российскую и американскую СПРН.

Политика В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.

Политика Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.