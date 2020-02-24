Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Читать в источнике
Комментировать187
с чего всё началось
Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает
 агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.
РБКвчера в 17:44

Подробнее о событии

Bloomberg объяснил аномально теплую зиму в России

РБКвчера в 17:44

Аномально теплую зиму в России объяснили в США

Телеканал 360°05:20

Bloomberg объяснил причину аномально теплой зимы

ТАССвчера в 21:19

Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России

РИА Новостивчера в 20:03

Аномально теплую зиму в России объяснили

Lenta.ruвчера в 19:08

Bloomberg нашел объяснение для аномально теплой зимы в России

URA.Ruвчера в 18:53

Bloomberg назвал причины аномально теплой зимы

Газета.Ru08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
Футбол

Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»

Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.
Чемпионат 09:34
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Политика

СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа

Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
РБК 03:04
Происшествия

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры

В Киеве столкнулись два транспортных средства — маршрутка и фура МАЗ.
REGNUM 12:40
Спорт

Олимпийский чемпион Фарах признался в нарушении антидопинговых правил

Sport.ru 09:59
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

ФАН вчера в 18:22
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Происшествия

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
РБК 11:40
Футбол

Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»

Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Красная весна 22 февраля в 04:12
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 22 февраля в 00:45
Политика

Парламент и кабмин Украины растеряли почти половину доверия граждан

Согласно результатам социологического исследования Центра Разумкова, уровень доверия к органам законодательной и исполнительной власти в феврале сократился до 28%.
Новостной фронт 09:50
Здоровье

Названы провоцирующие артрит и рак продукты

Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Peterburg2.ru вчера в 07:41
Хоккей

Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США

Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Газета.Ru 12:46
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 08:50
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец 08:07
Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия 08:52
Политика

В Лондоне начались слушания по делу Ассанжа

Всемирно известный основатель портала разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал перед лондонским судом, где в понедельник начались слушания по этому громкому делу.
Российская газета 07:31
Армия и оружие

Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Российская газета вчера в 03:47
Музыка

Оззи Осборн выпустил свой первый за 10 лет сольный студийный альбом

NewInform 22 февраля в 01:00
Игры

Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет

Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Ferra 10:05
Здоровье

Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника

Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
ToDay News Ufa 04:20
Шоу-бизнес

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Газета.Ru 12:17
Футбол

«Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым

Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 10:43
Гаджеты

Смартфон Essential PH-1 получит Android 11

Единственный смартфон компании Энди Рубина получит Android 11.
Актуальные Новости 10:08
Авто

Компания Mercedes показала на видео обновленный E-Class

Компания Mercedes выпустила видео об обновленном E-Class.
Актуальные Новости 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное