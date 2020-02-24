Общество
Российская газетаЗарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.РБКвчера в 17:44
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Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Футбол
Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»
Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.
Политика
СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа
Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры
В Киеве столкнулись два транспортных средства — маршрутка и фура МАЗ.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Футбол
Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»
Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Политика
Парламент и кабмин Украины растеряли почти половину доверия граждан
Согласно результатам социологического исследования Центра Разумкова, уровень доверия к органам законодательной и исполнительной власти в феврале сократился до 28%.
Здоровье
Названы провоцирующие артрит и рак продукты
Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Политика
В Лондоне начались слушания по делу Ассанжа
Всемирно известный основатель портала разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал перед лондонским судом, где в понедельник начались слушания по этому громкому делу.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Музыка
Оззи Осборн выпустил свой первый за 10 лет сольный студийный альбом
Игры
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
Шоу-бизнес
Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Футбол
«Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым
Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Гаджеты
Смартфон Essential PH-1 получит Android 11
Единственный смартфон компании Энди Рубина получит Android 11.
Авто
Компания Mercedes показала на видео обновленный E-Class
Компания Mercedes выпустила видео об обновленном E-Class.