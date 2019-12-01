Футбол
ЧемпионатЗаряды фанатов «Спартака» про Дзюбу заглушают колонками
На стадионе «Газпром Арена» включили колонки, чтобы заглушить оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы со стороны болельщиков московского «Спартака».
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Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15 человек
До 15 человек возросло число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье. Данные предоставлены ВЦНК "Защита".
Армия и оружие
Российская авиация провела патрулирование в Сирии
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в трёх провинциях в Сирии.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Футбол
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
В шести регионах России более 20 процентов населения имеют зарплаты свыше 100 тысяч рублей в месяц.
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Наука
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
Политика
Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Происшествия
В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых
По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ
Экономика
Депутаты проголосовали за списание долгов Тепловым сетям и другие изменения в бюджете
Главным новшеством стали реструктуризация долга Тепловых сетей городу и его частичное списание.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Игры
Сценарист Cyberpunk 2077: «Мы написали два толстых тома диалогов»
Главный сценарист Cyberpunk 2077 Марцин Блаха поделился подробностями о работе над игрой.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.