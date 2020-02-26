Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗаседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
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Заседание комитета министров Совета Европы перенесено из Тбилиси в Страсбург

Коммерсантъ11:28

Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси

РБК10:09

Лавров не приедет в Тбилиси - министериал Совета Европы пройдет в Страсбурге

Sputnik Грузия07:02

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

RT на русском08:47

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

РИА Новости08:41

Источник: заседание Комитета министров СЕ перенесено из Тбилиси в Страсбург

ТАСС09:44

Эксперт: решение о переносе встречи из Тбилиси в Страсбург — оптимальное

REGNUM08:33
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
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У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Режиссёр «Холопа» ответил на шутку Лозы о востребованности Петрова

News.ru 11:58
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SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Lenta.ru 11:44
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
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В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
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Фильм об убийстве Владислава Листьева покажут в кинотеатрах

В фильме снимались Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Якубович, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, инициировавший первое журналистское расследование гибели Листьева.
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В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Происшествия

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
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В Германии разрешили проводить эвтаназию

Федеральный конституционный суд Германии разрешил проводить эвтаназию.
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У Земли появился второй спутник

Земля получила второй естественный спутник.
Lenta.ru 12:36
Общество

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 09:10
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Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Lenta.ru 07:56
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«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
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Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
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Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
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Происшествия

В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
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Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

Очередная встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила 26 февраля к работе в белорусской столице, подтвердили в МИД РБ.
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Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом

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В мультфильме Disney и Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж

В мультфильме «Вперёд», произведённом на студиях Disney и Pixar, впервые появится ЛГБТ-персонаж.
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Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени

Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Ведомости 10:51
Армия и оружие

Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше

Комсомольская правда вчера в 02:51
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Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

3DNews 02:18
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