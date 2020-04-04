Энергетика
КоммерсантъЗаседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Ранее источники информагентств сообщали, что переговоры стран ОПЕК+ могут перенести с 6 апреля на 8–9 апреля.
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Комментарии
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось
Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Гаджеты
Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865
Даже некоторые преданные поклонники Samsung считают, что платят одинаковую сумму за менее качественный продукт лишь потому, что живут на рынке, где варианты с чипами Snapdragon не продаются — Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 поставляются только в США, Китай и Южную Корею, а с Exynos 990 — на остальные рынки.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Власти Москвы приготовили 20 тыс. коек для пациентов с коронавирусом
Собянин уточнил, что в региональных, федеральных и частных клиниках приготовили почти 20 тысяч коек для пациентов, инфицированных коронавирусом.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Происшествия
Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы
Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Общество
На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования
Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Культура
Лучшие сервисы для просмотра фильмов и сериалов
Подготовили для вас подборку лучших стриминговых сервисов видео и сериалов.
Общество
Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома
Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Спорт
Дональд Трамп надеется на возвращение фанатов на стадионы в августе
Президент США Дональд Трамп на встрече с руководством 12 спортивных лиг Америки заявил, что надеется на возвращение фанатов на стадионы и арены в августе-сентябре этого года, сообщил журналист Адам Шефтер в своем твиттере.
Кино
HBO предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов
Нью-Йорк, США, 3 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Телеканал HBO объявил о том, что в рамках новой акции на фоне эпидемии коронавируса он предоставит пользователям сети бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.
Игры
Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Общество
Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Общество
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день
Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Общество
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Экономика
Двухлетняя рецессия в России — аналитики дали оптимистический прогноз
При составлении оптимистического прогноза эксперты исходили из следующих приоритетов государственной антикризисной политики: В докладе отмечается, что антикризисный вариант финансовой политики приведет к большему росту инфляции в 2020 году.
Общество