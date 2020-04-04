Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЗаседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Ранее источники информагентств сообщали, что переговоры стран ОПЕК+ могут перенести с 6 апреля на 8–9 апреля.
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Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Коммерсантъвчера в 10:53

Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

РИА Новостивчера в 10:21

Планы сдвинулись. Объявлена новая дата встречи ОПЕК+

Радио Sputnikвчера в 10:40

Минэнерго Азербайджана заявило о переносе заседания ОПЕК+

RT на русскомвчера в 09:52

Заседание ОПЕК+ перенесли

Газета.Ruвчера в 09:45

Встречу министров стран ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Известиявчера в 10:16

Заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля

ПРАЙМвчера в 09:44
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Комментарии

Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru вчера в 11:50
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось

Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 09:00
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости вчера в 04:26
Гаджеты

Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865

Даже некоторые преданные поклонники Samsung считают, что платят одинаковую сумму за менее качественный продукт лишь потому, что живут на рынке, где варианты с чипами Snapdragon не продаются — Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 поставляются только в США, Китай и Южную Корею, а с Exynos 990 — на остальные рынки.
3DNews вчера в 15:37
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

Власти Москвы приготовили 20 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

Собянин уточнил, что в региональных, федеральных и частных клиниках приготовили почти 20 тысяч коек для пациентов, инфицированных коронавирусом.
Московский Комсомолец 01:48
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Происшествия

Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Известия вчера в 20:31
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Общество

На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования

Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Культура

Лучшие сервисы для просмотра фильмов и сериалов

Подготовили для вас подборку лучших стриминговых сервисов видео и сериалов.
ITZine.ru 02 апреля в 04:23
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль 02:39
Спорт

Дональд Трамп надеется на возвращение фанатов на стадионы в августе

Президент США Дональд Трамп на встрече с руководством 12 спортивных лиг Америки заявил, что надеется на возвращение фанатов на стадионы и арены в августе-сентябре этого года, сообщил журналист Адам Шефтер в своем твиттере.
Спорт день за днем вчера в 16:17
Кино

HBO предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов

Нью-Йорк, США, 3 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Телеканал HBO объявил о том, что в рамках новой акции на фоне эпидемии коронавируса он предоставит пользователям сети бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.
REGNUM 03 апреля в 08:17
Игры

Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Cyber.sports.ru 03 апреля в 08:42
Общество

Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:37
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия вчера в 21:02
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 03 апреля в 14:10
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 03 апреля в 23:28
Общество

Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Общество

На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Известия 01:49
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Экономика

Двухлетняя рецессия в России — аналитики дали оптимистический прогноз

При составлении оптимистического прогноза эксперты исходили из следующих приоритетов государственной антикризисной политики: В докладе отмечается, что антикризисный вариант финансовой политики приведет к большему росту инфляции в 2020 году.
ИА Красная Весна 03:12
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
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