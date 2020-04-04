Ранее источники информагентств сообщали, что переговоры стран ОПЕК+ могут перенести с 6 апреля на 8–9 апреля.

Общество В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.

Гаджеты Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865 Даже некоторые преданные поклонники Samsung считают, что платят одинаковую сумму за менее качественный продукт лишь потому, что живут на рынке, где варианты с чипами Snapdragon не продаются — Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 поставляются только в США, Китай и Южную Корею, а с Exynos 990 — на остальные рынки.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Общество На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Спорт Дональд Трамп надеется на возвращение фанатов на стадионы в августе Президент США Дональд Трамп на встрече с руководством 12 спортивных лиг Америки заявил, что надеется на возвращение фанатов на стадионы и арены в августе-сентябре этого года, сообщил журналист Адам Шефтер в своем твиттере.

Кино HBO предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов Нью-Йорк, США, 3 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Телеканал HBO объявил о том, что в рамках новой акции на фоне эпидемии коронавируса он предоставит пользователям сети бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.

Игры Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.

Общество Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.