Политика

RT на русскомRT на русскомЗаседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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Заседание комитета министров Совета Европы перенесено из Тбилиси в Страсбург

Коммерсантъ11:28

Лавров не приедет в Тбилиси - министериал Совета Европы пройдет в Страсбурге

Sputnik Грузия07:02

Источник: заседание Комитета министров СЕ перенесено из Тбилиси в Страсбург

ТАСС09:44

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

RT на русском08:47

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

РИА Новости08:41

Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси

РБК10:09

Эксперт: решение о переносе встречи из Тбилиси в Страсбург — оптимальное

REGNUM08:33
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Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
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Ученик пятого класса одной из школ Тюмени совершил суицид, сообщает 72.RU со ссылкой на источник.
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Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

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Стало известно о том, что компания Google хочет восстановить деловые отношения с перспективным брендом смартфонов китайской фирмы Huawei.
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Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

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Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей

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У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

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