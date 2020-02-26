Политика
RT на русскомЗаседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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Происшествия
В Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу
В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности.
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты.
Происшествия
Депутат и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве
В Евпатории задержали 41-летнего депутата городского совета и его 48-летнюю помощницу.
Политика
Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма
В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
Российский пятиклассник совершил самоубийство
Ученик пятого класса одной из школ Тюмени совершил суицид, сообщает 72.RU со ссылкой на источник.
Политика
Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
Здоровье
Россиян призвали отказаться от поездок в Италию, Корею и Иран
Роспотребнадзор порекомендовал гражданам РФ отсрочить поездки в Италию, Корею и Иран.
Армия и оружие
В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams
Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.
Гаджеты
Райан Джонсон: Apple в фильмах запрещает злодеям использовать iPhone
Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", власти КНР срочно ищут контактировавших с заболевшим, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Технологии
Google пытается возобновить сотрудничество с Huawei
Стало известно о том, что компания Google хочет восстановить деловые отношения с перспективным брендом смартфонов китайской фирмы Huawei.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Экономика
В Саратовской области готовятся снизить ставки по ипотеке до 5%
В Саратовской области разрабатываются программы по снижению ставок ипотечного кредитования, есть реальные шансы выйти на 5% годовых.
Происшествия
Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей
Футбол
Российская премьер-лига официально представила новый кубок
Российская премьер-лига официально представила новый кубок чемпионов турнира. Новый трофей полностью выполнен из металла.
Происшествия
В Миассе силовики провели обыски в мэрии
Фигурантом дела стала директор МУП «Городское хозяйство», сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.
Общество
Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года
Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.