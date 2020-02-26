Политика

RT на русскомRT на русскомЗаседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

РИА Новости08:41

Заседание комитета министров Совета Европы перенесено из Тбилиси в Страсбург

Коммерсантъ11:28

Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси

РБК10:09

Источник: заседание Комитета министров СЕ перенесено из Тбилиси в Страсбург

ТАСС09:44

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Известия15:09

Эксперт: решение о переносе встречи из Тбилиси в Страсбург — оптимальное

REGNUM08:33

Лавров не приедет в Тбилиси - министериал Совета Европы пройдет в Страсбурге

Sputnik Грузия07:02
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