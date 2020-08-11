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Ведомости
Ведомости

Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации

Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС. По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32
Подробнее о событии
Интерфакс

Источник сообщил о стабильном состоянии Ефремова

Интерфакс12:39
Lenta.ru

Появились новые подробности о состоянии Ефремова

Lenta.ru11:11
ТАСС

Состояние Ефремова стабилизировалось

ТАСС10:34
Комсомольская правда

Состояние здоровья Михаила Ефремова стабилизировалось

Комсомольская правда10:56
РБК

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

РБК08:43
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

РИА Новости08:32
РЕН ТВ

Жена Ефремова приехала к нему в Боткинскую больницу

РЕН ТВ10:34

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Ведомости07:28
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
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Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
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Microsoft выпустит бюджетную версию Xbox Series S

Что касается подтверждений существования Xbox Series S, то на это указывает надпись на упаковке от геймпада, где в качестве поддерживаемых платформ перечислены Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.
Astera02:43
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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