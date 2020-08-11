Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС. По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».В источнике
С чего всё началось
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32
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