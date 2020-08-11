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Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа

Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП в центре Москвы, отложено на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы. «Судебное заседание отложено на 10:00 среды», — приводит ТАСС сообщение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт

МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАССвчера в 07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

РИА Новостивчера в 11:40
РБК

Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа

РБКвчера в 10:08
Москва 24

Ефремова вынесли из здания суда на носилках

Москва 24вчера в 08:15
Интерфакс

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Интерфаксвчера в 07:46
RT на русском

Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа

RT на русскомвчера в 08:29
ТАСС

Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа

ТАССвчера в 07:41
Ёлдаш

Ефремова госпитализировали прямо из зала судебного заседания

Ёлдашвчера в 07:37

«Путин — ученик Лукашенко». Илья Яшин — о жестокости силовиков и «дворцовом перевороте» в Беларуси

В результате столкновений с милицией десятки людей пострадали — белорусы выходят на улицы, автомобилисты пытаются мешать силовикам проехать к местам протеста, силовики избивают безоружных протестующих, прохожих и журналистов дубинками и ногами.
Дождьвчера в 16:42
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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