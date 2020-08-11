Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП в центре Москвы, отложено на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы. «Судебное заседание отложено на 10:00 среды», — приводит ТАСС сообщение.В источнике
С чего всё началось
Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт
МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАССвчера в 07:28
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