Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Амур.инфо
Амур.инфо

Заседание по делу Ефремова сорвалось из-за эвакуации в зале суда

Суд разбирает обстоятельства дела о смертельном ДТП. Михаил Ефремов находясь в состоянии опьянения управлял автомобилем, превысил скорость на Смоленской площади в Москве и вылетел на полосу встречного движения, столкнувшись с автофургоном.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Пресненский суд эвакуировали во время заседания по делу Ефремова

РБК08:44
RT на русском

Процесс по делу Ефремова прервали из-за объявленной в суде эвакуации

RT на русском07:34
Московский Комсомолец

Михаила Ефремова увезли из эвакуированного суда: видео

Московский Комсомолец07:16
РИА Новости

Суд по делу Ефремова возобновился после сообщения о «минировании»

РИА Новости06:50
Комсомольская правда

Суд, где рассматривают дело Ефремова, эвакуируют из-за угрозы взрыва

Комсомольская правда06:39
ТАСС

Пресненский суд Москвы возобновил работу после эвакуации из-за лжеминирования

ТАСС07:31
Интерфакс

Суд над Ефремовым прервался из-за эвакуации

Интерфакс06:58

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
89

Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ усилить группировку на гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.
Lenta.ru12:43
23

В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.
РИА Новости14:16
9