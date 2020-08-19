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ТАСС
ТАСС

Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о «минировании»

Семь районных судов Москвы эвакуированы из-за сообщения о "минировании".В источнике
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RT на русском

Процесс по делу Ефремова прервали из-за объявленной в суде эвакуации

RT на русском07:34
Московский Комсомолец

Михаила Ефремова увезли из эвакуированного суда: видео

Московский Комсомолец07:16
Комсомольская правда

На суде предположили, что машиной Михаила Ефремова «могли управлять извне»

Комсомольская правда08:02
Интерфакс

Суд над Ефремовым прервался из-за эвакуации

Интерфакс06:58
РИА Новости

Суд по делу Ефремова возобновился после сообщения о «минировании»

РИА Новости06:50
ТАСС

Пресненский суд Москвы возобновил работу после эвакуации из-за лжеминирования

ТАСС07:31
РБК

Пресненский суд эвакуировали во время заседания делу Ефремова

РБК07:33

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру в честь строителей

Союз «Уральское объединение строителей» обратился в полицию Нижнего Тагила по факту порчи арт-объекта «Мастерок», который организация установила в июле этого года на новой аллее Строителей в Дзержинском районе.
АН Между строк07:16

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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